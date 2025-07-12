◆サッカー東アジアＥ―１選手権日本代表２―０中国代表（１２日、韓国・龍仁ミル・スタジアム）【龍仁（韓国）１２日＝後藤亮太】日本代表デビューを果たしたＭＦ田中聡（広島）が、１アシストと結果を残した。ＭＦ宇野禅斗（清水）とのダブルボランチで出場。「もっと緊張すると思っていたんですけど、前日も試合当日も意外と緊張しなかったし、いいメンタルで試合に臨めた」。前半１１分、相手陣内右よりでパスを受けると、