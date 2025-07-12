花巻東（岩手）で史上最多の高校通算１４０本塁打を記録し、スタンフォード大に進学した佐々木麟太郎内野手（２０）がこのほど、所属リーグのＡＣＣカンファレンスから表彰された。この表彰はスポーツと学業の両面において優秀な学生に与えられるもので、基準は学業でＧＰＡ３．０以上、チームの試合に５０％以上出場することであり、狭き門になっている。佐々木は入学して１年目の今季、スタンフォード大では全５２試合に出