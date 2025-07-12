ポーランドに勝利し、喜ぶ日本の選手たち＝千葉ポートアリーナバレーボールのネーションズリーグ女子千葉大会第4日は12日、千葉ポートアリーナで1次リーグが行われ、日本は昨年のパリ五輪1次リーグで敗れたポーランドを3―1で破り、通算9勝2敗とした。1―1の第3セットを島村（ペッパー貯蓄銀行）の活躍などで奪い、接戦の第4セットも石川（ノバラ）らの得点で競り勝った。ポーランドは8勝3敗。ブルガリアは韓国を3―2で下し