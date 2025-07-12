◆サッカー東アジアＥ―１選手権日本代表２―０中国代表（１２日、韓国・龍仁ミル・スタジアム）【龍仁（韓国）１２日＝後藤亮太】日本代表が２得点＆無失点で２連勝とし、１５日の韓国戦へ弾みをつけた。８日の香港戦から先発を総入れ替えしたこの試合、前半１１分にＦＷ細谷真大（柏）がターンから豪快に右足を振り抜いて先制ゴール。さらに後半１８分、右ウィングバックのＤＦ望月ヘンリー海輝（町田）が、細かなステップか