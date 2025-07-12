¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î£±£¶¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¤ª¤ª¤­¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¡ËÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½é¤ÎÂçºå³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÂè£±£¶²óÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¸ø¼°²ñ¸«¤¬£±£²Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥á¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡È¸É¹â¤ÎÆ®¿À¡ÉÈÓÅÄ¾­À®¤¬¹Â¸ýÍ¦»ù£Ã£Ï£Ï¤È¤ÎÂÐÎ©¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½Ð¾ì¼­Âà¡£¹Â¸ý£Ã£Ï£Ï¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡È¶¯ÌÌ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡É£Ó£Á£Ô£Ï£Ò£Õ¤¬º£Âç²ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î£Â£Ä°úÂà¤òÀë¸À¤·¤¿¡££Ó