◆明治安田J2リーグ第23節鳥栖2―1大分（12日、佐賀・駅前不動産スタジアム）サガン鳥栖が鳥栖U―18（18歳以下）所属の2種登録選手、新川志音のJリーグ戦でのクラブ最年少得点（17歳11カ月6日）で勝ち越し、今季初のクラブ3連勝を飾った。J1昇格プレーオフ圏内の4位に浮上。J1自動昇格ラインの2位にも勝ち点2差と迫った。鳥栖は前半、新井晴樹がペナルティーエリア内で相手に倒されたとしてPKを獲得。18分に山田寛人が左隅