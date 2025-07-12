◇サッカーJ2リーグ第23節水戸ホーリーホック 3-0 カターレ富山(12日、ケーズデンキスタジアム水戸)サッカーJ2リーグ首位の水戸ホーリーホックがカターレ富山に3発快勝。15戦負けなしで首位をキープしています。前半は両者得点が生まれませんが、後半11分に中盤でボールを奪うと、最後は20歳のMF齋藤俊輔選手がペナルティーエリア中央から左足でゴールネットを揺らし、水戸が先制。後半19分には、パスをつなぎFW寺沼星文選手が出