明治安田J2リーグ第23節は7月12日、全国各地で計10試合が行われ、藤枝MYFCはホームでベガルタ仙台と対戦、MF浅倉廉のゴールで先制したものの、1-1で引き分けました。 【明治安田J2リーグ第23節＝藤枝総合運動公園サッカー場：9,470人】 藤枝MYFC1(1-0、0-1)1ベガルタ仙台 ＜得点者＞ 【藤】浅倉廉 【仙】郷家友太