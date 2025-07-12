[7.12 E-1選手権 日本 2-0 中国 龍仁]日本代表は12日、EAFF E-1選手権第2戦で中国代表と対戦し、2-0で勝利した。5選手が先発でA代表デビューを飾った一戦は前半11分にFW細谷真大(柏)のゴールで先制すると、後半19分にDF望月ヘンリー海輝(町田)のA代表初ゴールで追加点を奪取。そのまま無失点で締めくくり、今大会2連勝を果たした。15日は韓国との連勝対決。日本は得失点差で優位に立つため、引き分け以上で連覇が決まる。日本