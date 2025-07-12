◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―３巨人（１２日・横浜）ＤｅＮＡが敗れ、巨人戦６連敗となった。今季１５度目の０封負けで、そのうち巨人相手に６度の屈辱だ。先発のグリフィンを含む巨人の継投の前に打線が沈黙。前日１１日の巨人戦（横浜）の２回に牧がソロを放って以来得点がなく、１８イニング連続無得点となった。先発の大貫は６回９安打３失点で降板。今季８度目のクオリティースタート（６回以上自責３以下）を達