【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ＤｅＮＡ・ジャクソン―巨人・赤星優志（１８時・横浜）◆中日・松葉貴大―広島・佐藤柳之介（１３時３０分・バンテリンドーム）◆阪神・伊藤将司―ヤクルト・アビラ（１８時・甲子園）【パ・リーグ】◆日本ハム・福島蓮―オリックス・寺西成騎（１３時・エスコンＦ）◆楽天・内星龍―ソフトバンク・前田悠伍（１３時・楽天モバイル）◆ロッテ・小島和哉―西武・上田大河（１７時・Ｚ