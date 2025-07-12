日本代表が７月12日、E-1選手権の第２戦で中国代表と韓国で対戦。２−０で快勝した。香港戦（６−１）から連勝を目ざす森保ジャパンは、開始11分で細谷真大（柏レイソル）が先制点をゲット。その後は中々追加点を奪えずにいたなか、63分だった。192センチのサイズを誇る望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）が、ペナルティエリア右端でボールを持つと、カットインしてから左足を一閃。すると、ブロックに入った相手の足に当た