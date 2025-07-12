日本代表は７月12日、韓国で開催されている東アジアE-１選手権の第２戦で中国代表と対戦。２−０で勝利を収めた。森保ジャパンは、６−１で快勝した初戦の香港戦からスタメンを総入れ替え。先発には、GK早川友基、DF長友佑都、植田直通、綱島悠斗、MF／FW望月ヘンリー海輝、田中聡、細谷真大、原大智、宇野禅斗、俵積田晃太、佐藤龍之介が名を連ねた。序盤から主導権を握る日本は11分に幸先よく先制。田中の鋭い縦パスをペナ