● DeNA 0 − 3 巨人 ○＜12回戦・横浜＞12日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター DeNA−巨人』でゲスト解説を務めた高木豊氏が、巨人・坂本勇人の初回の二ゴロを絶賛した。坂本は1−0の初回無死二、三塁で、大貫晋一が3ボール2ストライクから投じた7球目のツーシームをセカンドへゴロを打ち、その間に三塁走者が生還。二塁走者・吉川尚輝が三塁へ進んだ。高木氏は「最高の凡打ですよね。セカンドランナーをサー