◆サッカー東アジアＥ―１選手権日本代表２―０中国代表（１２日、韓国・龍仁ミル・スタジアム）【【龍仁（韓国）１２日＝後藤亮太】日本代表が２得点＆無失点で２連勝とし、１５日の韓国戦へ弾みをつけた。日本は、８日の香港戦から先発を総入れ替えしてこの一戦に臨んだ。先制劇は前半１１分、中盤でボールを持ったＭＦ田中聡が最前線で待つＦＷ細谷真大に縦パスを供給すると、細谷が右足でうまくトラップ。ワンタッチ目で