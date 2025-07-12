◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―３巨人（１２日・横浜）巨人がＤｅＮＡに連勝し、貯金を「１」とした。打線が初回に５安打を集めて３点を先制、先発・グリフィン投手は７回途中まで投げ４安打無失点の快投で、球団外国人選手では最多タイとなる開幕６連勝を飾った。巨人は１回、先頭の丸佳浩外野手がＤｅＮＡの先発・大貫晋一投手の２球目を右翼線に三塁打。２番でスタメン出場の佐々木俊輔外野手は初球を右中間二塁打し