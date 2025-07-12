◇サッカー・東アジアE―1選手権 日本2―0中国（2025年7月12日韓国・龍仁ミルスタジアム）サッカー日本代表は12日、東アジアE-1選手権の第2戦で中国を下し、開幕2連勝を飾った。初戦からの連勝は19年大会以来4度目。この結果、得失点差で韓国を上回ったため、15日の韓国戦は引き分け以上で初の大会連覇が決定する。狙う日本は8日に行われた初戦の香港戦で6―1と快勝。中国戦は香港戦から先発を総入れ替えした。38歳のDF