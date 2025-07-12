◆ロッテ1―5西武（12日、ZOZOマリン）西武は新星の活躍で快勝した。打線は初回、西川愛也が右前打で出塁。仲田慶介もバント安打で好機を広げ、無死一、三塁からプロ初スタメンで3番に座った仲三河優太の左犠飛で先制した。2回にも長谷川信哉の左犠飛で追加点を奪った。仲三河は2点リードの8回1死満塁でも走者一掃の中越え適時打を放った。10日に育成から支配下に復帰したばかりの22歳は、先制とダメ押しの計4打点を記録した