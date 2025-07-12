福岡県警城南署は12日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午後0時45分ごろ、警察官を名乗る男から「捜査に協力してほしいので京都に来てください」などと言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。