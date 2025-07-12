西武は１２日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に５―１の勝利。引き分けを挟んで連勝となり、貯金を２とした。初回にプロ初のスタメン出場で「３番・ＤＨ」に起用された仲三河優太外野手（２２）の左犠飛で先制した西武は、２回にも同学年・長谷川信哉外野手（２３）の左犠飛で２点目を挙げ、先発・与座海人投手（２９）を理想的な形で援護した。２点のリードをもらった与座は序盤からベース板の左右高低、緩急で奥行きを使い、