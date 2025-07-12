◆サッカー東アジアＥ―１選手権日本代表―中国代表（１２日、韓国・龍仁ミル・スタジアム）【龍仁（韓国）１２日＝後藤亮太】１点をリードして後半戦を迎えた日本代表に、貴重な追加点が入った。後半１８分、左サイドのＭＦ俵積田晃太が持ち味のスピードで突破し、ペナルティーエリア手前まで進入。その後、右サイドで待つＤＦ望月ヘンリー海輝にボールが渡ると、細かなステップから思い切り良く左足を振り抜いた。シュート