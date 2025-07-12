¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/12¡ÛÇµÌÚºä46¤Î39th¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¤Ë·èÄê¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï4´üÀ¸¡¦¶âÀî¼ÓÌí¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¶âÀî¼ÓÌí¡¢¿·À©Éþ¤ÇÈþµÓÈäÏª¢¡¶âÀî¼ÓÌí¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë·èÄê7·î30ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Î¥¢¥ó¥À¡¼³Ú¶Ê¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¡Ö¿¿²ÆÆü¤è¡×¤ËÂ³¤­¡¢¡È²Æ¡É¤¬¤Ä¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï7·î13Æü0»þ¤è¤êÇÛ¿®¥¹