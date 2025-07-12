◇サッカー・東アジアE―1選手権 日本―中国（2025年7月12日韓国・龍仁ミルスタジアム）サッカー日本代表は12日、東アジアE-1選手権の第2戦で中国と対戦。FW細谷真大のゴールで前半を1―0で折り返すと、後半18分にMF望月ヘンリー海輝が自身にとって代表初ゴールとなる追加点を挙げた。大会連覇を狙う日本は8日に行われた初戦の香港戦で6―1と快勝。中国戦は香港戦から先発を総入れ替えした。38歳のDF長友佑都が2022年W杯