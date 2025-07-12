11年ぶりの母校訪問フジテレビを3月末で退社し、フリーアナウンサーの永島優美(33)がインスタグラムを更新。母校を11年ぶりに訪れたことを報告した。「11年ぶり母校 with浜田さん！」と題し、毎日放送の人気番組「ごぶごぶ」で関西学院大学に訪れた際のオフショットを公開。MCの浜田雅功との2ショットや校舎をバックにした写真を投稿した。中でも注目を集めたのは、大学時代の1枚。「卒業式の振袖は、育った兵庫からの旅立ち