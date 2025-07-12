「ロッテ−西武」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）西武・仲三河優太外野手がプロ初スタメン、３番起用に応える活躍をみせた。初回に先制犠飛。その後２打席は三振に倒れたが、２点リードの八回には１死満塁から種市の１５２キロ直球を仕留め、走者一掃の３点三塁打を放った。大阪桐蔭から２０年ドラフト７位で入団も、育成契約も経験。だが、今季はファームで打率・３２７、９本塁打、３７打点と大爆発。支配下復帰を
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