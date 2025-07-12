◆サッカー東アジアＥ―１選手権日本代表―中国代表（１２日、韓国・龍仁ミル・スタジアム）【龍仁（韓国）１２日＝後藤亮太】日本代表が、１点リードで迎えた後半で２人を入れ替えた。前半は１１分、ＭＦ田中総の縦パスからＦＷ細谷真大が決めて先制に成功した。そのままスコアは動かず１―０で後半戦へ突入した。後半は開始と同時に、ＦＷ原大智に代えて初戦で４得点のＦＷジャーメイン良、この日先制点を演出した田中に