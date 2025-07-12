【J3第20節】(春野陸)高知 1-1(前半0-1)金沢<得点者>[高]小林大智(75分)[金]山本義道(1分)<警告>[高]小林大智(54分)、水野颯太(82分)、工藤真人(84分)[金]山ノ井拓己(72分)、山本義道(87分)主審:岡宏道