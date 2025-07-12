東武百貨店 池袋本店は、2025年7月9日(水)から15日(火)までの7日間、8階催事場にて「鉄道フェスティバル＆駅弁大会」を開催中！ 東武百貨店 池袋本店「鉄道フェスティバル＆駅弁大会」  場所：東武百貨店 池袋本店8階催事場(約180坪)期間：2025年7月9日(水)〜15日(火)営業時間：午前10時〜午後7時店舗数：24店舗(食品：9店舗、雑貨：15店舗) 東武百貨店 池袋本店は、2025年7月9日(水)から15日(火)