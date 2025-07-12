7月7日～11日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 ロゴスＨＤ東Ｇ 25/ 5165404 144.8 7/11 識学東Ｇ 26/ 2394954 142.1 7/11 チムスピ東Ｇ 25/ 815027080.0 7/10