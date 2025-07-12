アートダッシュ・トウキョウは、日本美術の特別展示販売イベント『The JAPAN ART＋』を、2025年7月18日(金)から11月9日(日)までの期間、羽田空港第一旅客ターミナル5階「THE HANEDA HOUSE」内アートダッシュギャラリーにて開催！ アートダッシュ・トウキョウ『The JAPAN ART＋』  開催日時： 2025年7月18日(金)〜11月9日(日)レセプション： 2025年7月17日(木)15:00〜18:00一般公開： 2025年7月18日(金)より