アトレ取手4F『たいけん美じゅつ場 VIVA』等で、250点を超える作品が集結する展覧会「JamJam展2025」を2025年7月19日(土)〜7月28日(月)に開催します。 JamJam展2025  会期：2025年7月19日(土)〜7月28日(月)月〜木10:00〜18:00金・土・日・祝10:00〜19:00会場：アトレ取手4F(とりでアートギャラリー・たいけん美じゅつ場 VIVA)取手駅市民ギャラリー(取手駅東西連絡地下通路内)