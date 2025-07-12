【YAMAHAYGX 121D】（兵庫県くます39歳） 以前No.1019自作テレキャスター、No.1317ウォーレンデヒコロヒーギターを掲載頂き有り難うございました。 あれから3本目にジャンクSGにパールを張り付けたシェルトップギターを製作し、第5回改造ギターコンテスト2024でAKIMA&NEOS賞を頂きました。これもひとえに俺の楽器・私の愛機に掲載してもらい自信がついたお陰です、有り難うございますm(_ _)m 今回紹介するのは改造4本目