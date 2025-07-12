ハンディマンは、“肉から”手軽にたんぱく質を補給できる高たんぱくスナック「マッスルチップス」を、2025年7月4日(金)より販売中です。 ハンディマン「マッスルチップス」  発売日： 2025年7月4日(金)価格： 600円(税込)内容： 30g／袋サイズ： 約 縦200mm × 横120mm(チャック付き袋)原材料： 鶏むね肉、天日塩、オニオンパウダー、パプリカパウダー、ブラックペッパー、ガーリックパウダー販売場