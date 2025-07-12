モナコ（リーグ・アン）に所属する日本代表MF南野拓実がシーズン開幕に向けてギアを上げているようだ。昨季3位でリーグを終え、今季UEFAチャンピオンズリーグにも出場するモナコは、新シーズンに向けてトレーニングを開始。モナコ公式の映像ではチームメイトたちと汗を流す南野の姿があった。🎭 = WIN ✅ pic.twitter.com/9DwfPAQ42O— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 10, 2025動画では、ミニゲ