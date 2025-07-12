◆パ・リーグロッテ―西武（１２日・ＺＯＺＯ）ロッテ・種市篤暉投手が先発して、７回１／３、１１１球を投げて６安打、３四球、９奪三振、５失点で降板。４月２３日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来となる３勝目はならなかった。初回、西川の右前打や仲田の二塁バント安打などで無死一、三塁のピンチを招く。ここで仲三河に左犠飛を打たれて先制を許した。２回は先頭の山村に中越え二塁打。暴投などで１死三塁の場面で長谷川に左