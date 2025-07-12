◆サッカー東アジアＥ―１選手権日本代表―中国代表（１２日、韓国・龍仁ミル・スタジアム）【龍仁（韓国）１２日＝後藤亮太】日本代表が、１点リードで試合を折り返した。日本は、８日の香港戦から先発１１人を総入れ替えしてこの一戦に臨んだ。試合序盤は、中国の５バックに対して、攻め方を探りながらプレー。前半１１分、中盤でボールを持ったＭＦ田中聡が最前線で待つＦＷ細谷真大に縦パスを供給すると、細谷は右足でう