静岡市に7月12日、南アルプスの自然や文化などを学べる施設がオープンし、多くの人でにぎわいました。 【写真を見る】南アルプスの自然や文化など学ぶ「南アルプスユネスコエコパークミュージアム」静岡・井川地区にオープン 静岡市葵区の市立井川小学校の前校舎を活用してオープンしたのは、「南アルプスユネスコエコパークミュージアム」です。施設の中には、南アルプスの自然や生