『仮面ライダーガヴ』と『ナンバー戦隊ゴジュウジャー』の映画の2本立て映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』、映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』が7月25日に公開。11日には映画『仮面ライダーガヴ』よりショウマ／仮面ライダーガヴ役の知念英和、映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より遠野吠／ゴジュウウルフ役の冬野心央が『親子で先行上映会！』に登壇した。【写真】仮面ライダーガヴ＆