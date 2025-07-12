[7.12 E-1選手権第2節](龍仁)※19:24開始主審:シバコーン・プードム副審:アピシット・ノプーアン、グエン・チュン・ビエト<出場メンバー>[日本]先発GK 12 早川友基DF 5 長友佑都(Cap)DF 22 植田直通DF 25 綱島悠斗MF 2 望月ヘンリー海輝MF 8 田中聡MF 17 宇野禅斗MF 20 俵積田晃太MF 21 佐藤龍之介FW 11 原大智FW 10 細谷真大控えGK 1 大迫敬介GK 23 ピサノアレックス幸冬堀尾DF 3 荒木隼人DF 4 古賀太陽DF 16 安藤智哉MF 15