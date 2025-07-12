¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/12¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÝ¯°æ³¤²»¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤¬7·î12Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâTOEI¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ú¤µ¤è¤Ê¤é ´Ý¤ÎÆâTOEI¡Û¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û-The Final Act-¡Ù¾å±Ç¸åÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±ºî¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°æ³¤²»¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¢¡Ý¯°æ³¤²»¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¼ç±éÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó2ÆüÁ°¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤­¤ÊºîÉÊ¡¢Âç¤­¤Êµ¬ÌÏ´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥¯¥¢¤È¤¤¤¦Ìò