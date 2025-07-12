¤¢¤Î¡È³Ø¥é¥ó»Ñ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¡É¤¬ºÆ¤ÓÌÀ¼£ºÂ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¡Á2026Ç¯¿·½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¡¢¶áÆ£¿¿É§¤¬¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡ÖThank you very ¥Þ¥Ã¥Á de SHOW¡Ø¥®¥ó¥®¥é³Ø±àÊª¸ì ¿·½Õ¡ªºÆ¤Ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¼¤¹¡ª¡Ù¡×¤ò¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸ø±é¤Ï12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£1980Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿¶áÆ£¿¿É§¡£²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î