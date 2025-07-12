ロックシンガー・俳優のダイアモンド☆ユカイ（63）が12日までに、自身のブログを更新。13歳の双子の次男・匠音（ショーン）さんの“顔出し”ショットを公開した。【写真】「大きくなりましたね」13歳次男の“顔出し”ショットを公開したダイアモンド☆ユカイユカイによると、最近「双子のボーイズは思春期の反抗期」の様子。特に匠音さんは「小学生の時とはガラッと変わって大人しい、いやおとなし過ぎる。何処の親でもそうだ