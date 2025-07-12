◆サッカー東アジアＥ―１選手権日本代表ー中国代表（１２日、韓国・龍仁ミル・スタジアム）【龍仁（韓国）１２日＝後藤亮太】国内組で臨む東アジアＥ―１選手権に出場している日本代表は、第２戦で中国と対戦する。日本人初の５大会連続Ｗ杯出場を目指すＤＦ長友佑都は先発メンバーに名を連ね、２４年３月の代表復帰後初、２２年カタールＷ杯決勝トーナメント１回戦クロアチア戦以来の出場を果たす。３８歳３０３日での国