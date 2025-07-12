１０日、ボテロの作品と記念写真を撮る来場者。（広州＝新華社配信）【新華社広州7月12日】中国広東省広州市の広東美術館で10日、コロンビアを代表する画家で彫刻家のフェルナンド・ボテロの作品展が開幕した。代表作80点余りを一堂に展示し、異国情緒あふれる中南米の社会とヒューマニズムが多くの来場者を魅了している。ボテロの作品展が華南地区で開催されるのは今回が初めて。１０日、ボテロの作品を鑑賞する来場者。（