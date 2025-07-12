１２日に支配下登録された巨人のマレク・フルプ外野手（２６）が心境を語った。フルプは昨年の９月に入団。チェコ代表として２０２３年のＷＢＣ＆２４年のプレミア１２にも出場した。ＷＢＣでは佐々木朗希投手（２３＝ドジャース）から二塁打を放ち、注目を浴びた。ファームでは打率２割６分５厘、１５１打数４０安打２９打点、４本塁打を記録している。練習前に、報道陣の取材に応じたフルプは「今まで自分が頑張ってきて、