13日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00）は、城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が出演。巨大生物ひしめく北海道・知床で巨大魚捕獲大作戦に挑む「DASH巨大食堂」を送る。【番組カット】先輩・城島茂の背中から学ぶ森本慎太郎＆藤原丈一郎今回の舞台は、北海道・北東部に位置する知床半島。手付かずの大自然と生物の多様性から世界自然遺産に登録されている知床