薄雲がかかった大阪・関西万博会場の上空を展示飛行する航空自衛隊のアクロバットチーム「ブルーインパルス」。大勢の来場者が妙技を見守り大きな歓声や拍手が沸いた＝12日午後、大阪市此花区の夢洲航空自衛隊のアクロバットチーム「ブルーインパルス」が12日、大阪・関西万博会場の上空を展示飛行した。薄雲がかかった晴れ間の中、6機が飛行を披露。大勢の来場者が大屋根リングの上から妙技を見守り、「すごい」と大きな歓声や