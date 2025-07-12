◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１２日・甲子園）【ヤクルト】１（中）岩田、２（二）武岡、３（左）内山、４（一）オスナ、５（右）太田、６（遊）伊藤、７（捕）中村悠、８（三）山野辺、９（投）石川【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（三）佐藤輝、５（一）大山、６（遊）小幡、７（捕）坂本、８（左）豊田、９（投）デュプランティエ