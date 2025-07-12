演習で韓国製のＫ２戦車「ブラックパンサー」に乗るポーランド兵＝６月２４日/Kacper Pempel/Reuters/File（ＣＮＮ）ポーランドはこのほど、韓国製のＫ２戦車１８０両を調達する契約を締結した。２０２２年の合意に基づく２回目の調達となる。最終的に、ポーランドが保有するＫ２戦車の数は１０００両近くに上る見通しだ。今回の契約は、ポーランドが欧州有数の軍事大国として台頭しつつあること、韓国が主要な兵器供給国としての