[7.12 J2第23節](駅スタ)※19:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[サガン鳥栖]先発GK 12 泉森涼太DF 13 井上太聖DF 32 小川大空DF 37 森下怜哉MF 2 松本凪生MF 5 長澤シヴァタファリMF 7 新井晴樹MF 11 西川潤MF 27 櫻井辰徳MF 77 ヴィキンタス・スリヴカFW 34 山田寛人控えGK 35 内山圭DF 4 今津佑太MF 10 本田風智MF 16 西澤健太MF 33 西矢健人MF 44 堀米勇輝MF 47 新川志音FW 14 堺屋佳介FW 19 鈴木大馳監督小菊昭雄[大分